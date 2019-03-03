Şeyma Subaşı kendini aştı! Sevgilisi Guido Senia ile Paris'te olan Subaşı'nın dans görüntüleri olay oldu 03.03.2019 13:53

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ile bir Paris bir Venedik dolaşıyor. Şeyma Subaşı'nın katıldığı partideki dansı olay oldu. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sergilediği tavırlar ve verdiği pozlarla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile katıldığı partide dans ederken adeta kendinden geçti. Subaşı'nın gece bittikten sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşımdaki detay ise eleştirilerin odağı oldu...