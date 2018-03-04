Şerif Kunt ilk maçına çıktı

Osmaniye'de, 2. Amatör Lig ekiplerinden Karaçay Gençlikspor'un 69 yaşındaki oyuncusu Şerif Kunt, takımıyla ilk maçına çıktı.
Şerif Kunt ilk maçına çıktı03 Mart 2018, Cumartesi
- Teflon tavalarda kanser tehlikesi! Uzmanlar uyardı
- Recep Tayyip Erdoğan 'Vatanına göz dikeni ez oğlum!'
- Bilal Erdoğan: 'Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz'
- Kel Tepe gazisi uzman çavuş o anları anlattı
- 'Onlar önce vatan dedi'
- Raco'da sıcak çatışma anları
- Otobüs şoförü kalp krizi geçiren kadını hastaneye böyle yetiştirdi
- "Zeytin Dalı"nın kadın subayları
- O çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!
- Türk Ordusu 100 yıl sonra Raco'da!
- ÖSO Komutanı Ebu Hatem Şakra'dan Raco açıklaması
- Raco'daki cephe hattında yeni görüntüler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.