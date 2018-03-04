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Şerif Kunt ilk maçına çıktı

03 Mart 2018, Cumartesi

Osmaniye'de, 2. Amatör Lig ekiplerinden Karaçay Gençlikspor'un 69 yaşındaki oyuncusu Şerif Kunt, takımıyla ilk maçına çıktı.

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