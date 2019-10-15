Serenay Sarıkaya'nın şok eden hali! Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafı internete sızdı |Video 15.10.2019 14:28

Serenay Sarıkaya oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekiyor. 28 yaşında olan güzel oyuncu her yaptığı ile gündem olmaya devam ediyor. Serenay Sarıkaya'nın çocukluk fotoğrafları internete sızdı. Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, şu sıralar özel hayatından çok kariyeri ile gündeme geliyor. Yaptığı Instagram paylaşımları ile de adından sıkça söz ettiriyor. Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. Serenay Sarıkaya doğum yeri Antalya'dır. Annesinin ismi Ümran'dır. Babası ise Mustafa Sarıkaya'dır. Annesi ve babası, Serenay Sarıkaya 6 yaşındayken boşanmıştır. İşte Serenay Sarıkaya'nın çocukluk halleri...

Serenay Sarıkaya kimdir?

Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. Serenay Sarıkaya doğum yeri Antalya'dır. Annesinin ismi Ümran'dır. Babası ise Mustafa Sarıkaya'dır.

Annesi ve babası, Serenay Sarıkaya 6 yaşındayken boşanmıştır. Sarıkaya, aile yaşantısına ve eğitim hayatına sorunsuz şekilde devam edebileceği şeklide yaşamıştır.

İlkokul ve ortaokulu Antalya'da okumuştur. Sonrasında ise yine Antalya'da olan Saime Salih Konca Lisesi'nden mezun olmuştur.

İstanbul Ataşehir Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümü ise oyunculuğa attığı ilk adımdır.

Yarışma; 2007 yılında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiştir. Oyuncu, Jüri Özel Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır.

Serenay Sarıkaya'nın ortaya çıkan fotoğrafı görenleri şok etti. 28 yaşındaki güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram paylaşımları ve seslendirdiği şarkılar ile sosyal medya gündeminde yerini alırken, ortaya çıkan çocukluk hali herkesi şaşırttı. İşte Miss Turkey 2012'de ikinci seçilen Serenay Sarıkaya'nın çocukluk halleri...