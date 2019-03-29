Serenay Sarıkaya’dan ‘kalıpları kır’ temalı müthiş parti! 29.03.2019 13:41

Ünlü bir şampuan markası, marka elçisi Serenay Sarıkaya ile birlikte, yenilenen ürünlerini tanıtmak için gerçekleştirdiği 'Kalıpları Kır' temalı lansman partisinde birçok ünlü ismi bir araya getirdi.