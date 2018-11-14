Sen Anlat Karadeniz'de bu akşam müzik sefası yaşanacak! Sen Anlat Karadeniz oyuncularından müthiş performans 14 Kasım 2018, Çarşamba

Sen Anlat Karadeniz bu akşam Atv ekranlarında izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde adeta müzik şöleni yaşanacak. İzleyicinin uzun zamandır beklediği mutlu sahneler bu akşam saat 20:00'da Atv ekranlarında olacak. Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın güzel sesi ve yorumuyla Gökte Yıldız Aymisun türküsü diziye renk katacak. Sen Anlat Karadeniz'de Kaleli Ailesi'nin uzun zamandır yaşadıkları sorunlar bu akşam bir nebze olsun unutulacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 30. yeni bölüme damga vuracak o sahne...