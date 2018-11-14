Sen Anlat Karadeniz bu akşam Atv ekranlarında izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde adeta müzik şöleni yaşanacak. İzleyicinin uzun zamandır beklediği mutlu sahneler bu akşam saat 20:00'da Atv ekranlarında olacak. Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın güzel sesi ve yorumuyla Gökte Yıldız Aymisun türküsü diziye renk katacak. Sen Anlat Karadeniz'de Kaleli Ailesi'nin uzun zamandır yaşadıkları sorunlar bu akşam bir nebze olsun unutulacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 30. yeni bölüme damga vuracak o sahne...
Sen Anlat Karadeniz'de bu akşam müzik sefası yaşanacak! Sen Anlat Karadeniz oyuncularından müthiş performans14 Kasım 2018, Çarşamba
- 14 Kasım Müge Anlı canlı yayınında gergin dakikalar! Ümmühan Hanım 26 yıl sonra kızına kavuşacak mı?
- İşte doğalgaz faturanızı düşürmenin yolları
- Sen Anlat Karadeniz'de bu akşam müzik sefası yaşanacak! Sen Anlat Karadeniz oyuncularından müthiş performans
- Dünyanın en absürt kazası
- Alevlerin ortasında cehennemden kaçış kamerada
- Kuyumcu, silahlı soyguncuyu silahla ateş ederek püskürttü
- Mustafa Cengiz'den TFF'ye ve F.Bahçe'ye sert sözler
- İBB Başkanı: Su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldık
- Beşiktaş'ta Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor
- Bölücü amaçlarına dini ve Kur'an-ı Kerim'i alet eden HDP'li vekile tepki
- CHP'li vekilin skandal hakaretine tepkiler çığ gibi büyüyor!
- Yine CHP yine hakaret dili!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.