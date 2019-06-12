Haberler Web TV Semiha Yıldırım: Beni çok rencide ettiler

Semiha Yıldırım: Beni çok rencide ettiler

12.06.2019 18:25

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, sosyal medyada hakkında yazılanlarla ilgili ilk kez konuştu. Kendisi hakkında yapılan çirkin paylaşımlara çok üzüldüğünü belirten Semiha Yıldırım, "Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları