Semiha Yıldırım: Beni çok rencide ettiler 12.06.2019 18:25

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, sosyal medyada hakkında yazılanlarla ilgili ilk kez konuştu. Kendisi hakkında yapılan çirkin paylaşımlara çok üzüldüğünü belirten Semiha Yıldırım, "Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım" dedi.