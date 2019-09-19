Semih Kaplanoğlu'nun Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek filmi 'Bağlılık Aslı' vizyona giriyor! Bağlılık Aslı fragman izle 19.09.2019 16:16

Türkiye'yi Oscar Ödülleri'nde temsil edecek olan Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Üçlemesi'nin ilk filmi 'Bağlılık Aslı' izleyici ile buluşuyor. Türkiye'nin Yabancı Dilde Oscar Adayı seçilen filmin başrollerinde Kübra Kip ve Ece Yüksel yer alıyor. 20 Eylül'de vizyona girecek olan filmin Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçti. Peki Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Aslı filminin konusu ne? İşte Bağlılık Aslı filminin fragmanı ve vizyon tarihi.

"Bağlılık Aslı"Gelecek yıl gerçekleşecek olan 92. Akademi Ödüllerinde, "Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film" dalında (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" adlı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu üstleniyor. "Bağlılık Aslı" Gelecek yıl gerçekleşecek olan 92. Akademi Ödüllerinde, "Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film" dalında (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" adlı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu üstleniyor. Modern çağda anne-baba ve çocuk ilişkilerine odaklanan dram türündeki yapımda, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının hayatı anlatılıyor.

ABD'de yapılacak 92 Akademi Ödülleri (OSCAR) Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film Dalı'nda Türkiye aday adayı belirledi.

SEMİH KAPLANOĞLU KİMDİR?

Türk senarist, yönetmen Semih Kaplanoğlu, 4 Nisan 1963'te İzmir'de doğdu. 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun olan Semih Kaplanoğlu kariyerine Güzel Sanatlar Saatchi&Saatchi ve Young&Rubicam reklam şirketlerinde reklam yazarı olarak başladı. Süha Arın'ın yönettiği ödüllü "Eski Evler- Eski Ustalar" ve Mimar Sinan belgesellerinde Kamera Asistanı olarak çalıştı. Semih Kaplanoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği ilk ve son televizyon dizisi Inter Star ve Show TV televizyon kanalları için 52 bölümününün senaryosunu yazıp yönettiğiŞehnaz Tango adlı TV dizisidir. Semih Kaplanoğlu'nun ilk filmi Herkes Kendi Evinde, aldığı birçok ödülün yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında birçok uluslararası festivale de katıldı. Kaplanoğlu'nun ikinci uzun metrajlı filmi Meleğin Düşüşü uluslararası eleştirmenler ve izleyiciler tarafından daha geniş bir ilgiyle karşılandı. Dünya Prömiyeri 55. Berlinale'de yapıldıktan sonra film, halen dünya çapında uluslararası festivallerde yolculuğuna devam etti.

Semih Kaplanoğlu, yönetmen olmanın yanı sıra, plastik sanatlar ve sinema üzerine yabancı dillere de çevrilmiş makaleler yazdı. Bu makaleler, Gergedan, Gösteri, Cumhuriyet ve Sanat Dünyamız gibi dergilerde 1987–2003 yılları arasında yayınlandı. Aynı zamanda 1990 yılında Erol Akyavaş'ın Sankt-Peterburg Hermitage Müzesi'nde yapılan "Iconoclasts" adlı sergisinin katalog yazılarını yazdı. 1996-2000 yılları arasında Radikal Gazetesi'nde"Karşılaşmalar" adlı köşeyi yazdı.

Gazeteci, yazar Leyla İpekçi ile 1999 yılından beri evlidir. 66'ncısı düzenlenecek olan 2013 Cannes Film Festivali'ne Cinéfoundation ve kısa filmler dalında jüri olarak katılacaktır. Son film projesi "Buğday" üzerinde çalışmaktadır.