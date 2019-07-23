Selde hayatını kaybeden anne ve kızları defnedildi 23.07.2019 21:51

Su baskını ve toprak kaymasının ardından kaybolduktan sonra ekipler tarafından cesetlerine ulaşılan anne ve iki kızı toprağa verildi. Cenazeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.