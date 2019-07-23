Su baskını ve toprak kaymasının ardından kaybolduktan sonra ekipler tarafından cesetlerine ulaşılan anne ve iki kızı toprağa verildi. Cenazeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.
Selde hayatını kaybeden anne ve kızları defnedildi23.07.2019 21:51
- Selde hayatını kaybeden anne ve kızları defnedildi
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