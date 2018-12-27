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Selçuk Bayraktar, hava aracı ile ilk seferini İstanbul'dan Tekirdağ'a yaptı!

27 Aralık 2018, Perşembe

Selçuk Bayraktar, hava aracı ile ilk seferini İstanbul'dan Tekirdağ'a yaptı. Bayraktar, o anların videosunu sosyal medya üzerinden paylaşarak, "İlk yalnız seyrüseferimi yapıyorum. 1200 ft'ten Silivri üzerinden Tekirdağ'a doğru devam ediyorum" dedi.


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