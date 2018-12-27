Selçuk Bayraktar, hava aracı ile ilk seferini İstanbul'dan Tekirdağ'a yaptı. Bayraktar, o anların videosunu sosyal medya üzerinden paylaşarak, "İlk yalnız seyrüseferimi yapıyorum. 1200 ft'ten Silivri üzerinden Tekirdağ'a doğru devam ediyorum" dedi.
Selçuk Bayraktar, hava aracı ile ilk seferini İstanbul'dan Tekirdağ'a yaptı!27 Aralık 2018, Perşembe
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