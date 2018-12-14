Sefaköy'de metrobüs arızası 14 Aralık 2018, Cuma

Son dakika haberine göre Sefaköy Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüs aracı arıza yaptı. Arıza nedeniyle her iki yönde uzun araç kuyrukları oluştu. Topkapı yönünde seferler yapılamıyor.