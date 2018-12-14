Sefaköy'de metrobüs arızası

Son dakika haberine göre Sefaköy Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüs aracı arıza yaptı. Arıza nedeniyle her iki yönde uzun araç kuyrukları oluştu. Topkapı yönünde seferler yapılamıyor.
Sefaköy'de metrobüs arızası14 Aralık 2018, Cuma
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