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Sarp Sınır Kapısında ele geçirildi! Tam 6 milyon 500 bin lira değerinde...

30.04.2019 10:29

Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Sınır Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 6 milyon 500 bin lira değerinde 627 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.


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