Haberler Web TV Şarkıcı Aylin Coşkun, 14 yıllık sevgilisinden evlilik teklifi aldı

Şarkıcı Aylin Coşkun, 14 yıllık sevgilisinden evlilik teklifi aldı

30 Kasım 2018, Cuma

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 14 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Volkan Aslan'dan doğum gününde evlilik teklifi aldı. Coşkun, yaşadığı mutluluğu "Ayaklarım yerden kesildi" diyerek anlattı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları