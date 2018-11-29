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Sarıyer'de yoğun yağış nedeniyle yol çöktü

29 Kasım 2018, Perşembe

Sarıyer Rumeli Kavağı'nda yoğun yağış sonrası yol çöktü. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi gönderildi.


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