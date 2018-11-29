Sarıyer'de yoğun yağış nedeniyle yol çöktü

Sarıyer Rumeli Kavağı'nda yoğun yağış sonrası yol çöktü. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi gönderildi.
Sarıyer'de yoğun yağış nedeniyle yol çöktü29 Kasım 2018, Perşembe
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