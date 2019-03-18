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Şanlıurfa'da rezalet! Futbolcu taraftarlara cinsel organını gösterdi

18.03.2019 14:52

Şanlıurfa'da Cumartesi günü oynanan Süper Amatör Lig maçında, şampiyonluk için mücadele eden Şanlıurfa Gençlerbirliği- Siverek Belediyespor maçında büyük bir skandal yaşandı. Şanlıurfa Gençlerbirliği takımının bir oyuncusu taraftara doğru dönerek cinsel organını gösterdi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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