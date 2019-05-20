Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 6 gün arayla aynı bölgede ikinci kez heyelan meydana geldi. Bu sırada büyük bir kütle daha yamaçtan koparak yola düştü. Kaya parçaları ve toprağın yamaçtan yola düşme anı vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. .
Şanlıurfa'da heyelan anı kamerada! Son anda kaçtılar20.05.2019 15:37
- Şanlıurfa'da heyelan anı kamerada! Son anda kaçtılar
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