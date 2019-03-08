Şanlıurfa mitinginde Başkan Erdoğan'la Birlikte sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, Nereden Nereye Şarkısına Eşlik Etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sahneye çıkan türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti'nin seçim şarkısı Nereden Nereye şarkısına eşlik etti.
Şanlıurfa mitinginde Başkan Erdoğan'la Birlikte sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, Nereden Nereye Şarkısına Eşlik Etti08.03.2019 15:46
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