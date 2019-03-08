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Şanlıurfa mitinginde Başkan Erdoğan'la Birlikte sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, Nereden Nereye Şarkısına Eşlik Etti

08.03.2019 15:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sahneye çıkan türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti'nin seçim şarkısı Nereden Nereye şarkısına eşlik etti.


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