Şampiyonluk düğümü çözülüyor! Galatasaray kafilesi stada ulaştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında, şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçta sahasında medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip Türk Telekom Stadı'na ulaştı. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'na ulaştı.
Şampiyonluk düğümü çözülüyor! Galatasaray kafilesi stada ulaştı19.05.2019 17:59
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