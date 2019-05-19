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Şampiyonluk düğümü çözülüyor! Galatasaray kafilesi stada ulaştı

19.05.2019 17:59

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında, şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçta sahasında medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip Türk Telekom Stadı'na ulaştı. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'na ulaştı.


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