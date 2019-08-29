Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? 2019 2020 Şampiyonlar Ligi torbaları belli oldu! Galatasaray... 29.08.2019 16:51

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Play-off turunun tamamlanması ile birlikte gruplarda mücadele edecek takımlar bell oldu. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya katılan Galatasaray 4. torbada yer alacak. Peki, Şampiyonlar Ligi torbaları hangi takımlardan oluşuyor? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? 2019-2020 Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Devler Ligi'nde grup kuraları bugün çekilecek. Kura çekimi Monaco'da gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Galatasaray kurada 4. torbadan yer alacak. Play-off turunun ardından son şeklini alan torbalar belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte 2019 2020 Şampiyonlar Ligi torbaları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacak. Kura çekimi Monaco'da Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Kura çekimi beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

2019-2020 ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI NASIL?

Turnuvada play-off rövanş karşılaşmalarının ardından son şeklini alan torbalarda bulunan takımlar şöyle:

1. torba: Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya)

2. torba: Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Napoli (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda), Benfica (Portekiz)

3. torba: Olympique Lyon (Fransa), Bayer Leverkusen (Almanya), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Club Brugge (Belçika), Valencia (İspanya), Inter (İtalya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

4. torba: Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya), Genk (Belçika), Leipzig (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan), Atalanta (İtalya), Lille (Fransa)

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"Devler Ligi"nde grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek.

Geçen sezon İngiliz ekibi Liverpool'un mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.