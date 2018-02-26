Yol Durumu

Salih Müslüm iade edilecek mi?

25 Şubat 2018, Pazar
Teröristbaşı Müslüm Prag'da gözaltına alındı. Peki Müslüm Türkiye'ye iade edilecek mi? Uluslararası hukuk ne diyor? İşte cevabı...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları