Haberler Web TV Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi

Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi

08.04.2019 07:10

Son dakika haberine göre Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden bir yolcu otobüsü sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar olduğu bilgisi verildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları