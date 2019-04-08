Son dakika haberine göre Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden bir yolcu otobüsü sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar olduğu bilgisi verildi.
Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi08.04.2019 07:10
- Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi
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