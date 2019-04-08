Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi 08.04.2019 07:10

Son dakika haberine göre Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden bir yolcu otobüsü sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar olduğu bilgisi verildi.