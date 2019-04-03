Sagopa Kajmer'in eski eşinden kan donduran iddia: Ezik büzük olmuşum... 03.04.2019 12:34

Rapçi Sagopa Kajmer'in eski eşi Kolera lakaplı Esen Güler, sosyal medya hesabından kan donduran iddialarda bulundu. Sagopa Kajmer olarak tanınan ve gerçek adı Yunus Özyavuz olan rapçinin eşi, Instagram hesabından eski eşi hakkında, "Kemiklerimi kırdı. Sokaklarda dizlerimin üzerinde ağladım ve acı çektim. Ezik büzük olmuşum..." gibi ifadeler kullandı. İşte Sagopa Kajmer'in eski eşi Esen Güler'den gelen o iddialar...