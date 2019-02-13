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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İlaçta zam oranı yüzde 26.4 olacak

13.02.2019 17:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaçta 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak zam oranını yüzde 26.4 olarak belirlediklerini açıkladı.


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