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Safari rehberi Önder Ertokmaç'ın feci ölümü

12.02.2019 11:53

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Quad Safari turunda önünden geçen turistleri kaydetmek için uçurumun kenarında ATV'sinin üzerinde duran tur operatörünün aracı kayarak 20 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Tur operatörü Önder Ertokmaç, olay yerinde hayatını kaybetti.


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