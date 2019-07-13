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Sadık Albayrak, Mehmet Şevket Eygi'yi anlattı

13.07.2019 01:42

Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören gazeteci, yazar, Bedir Yayınevi sahibi Mehmet Şevket Eygi, dün akşam 22.30'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat etti. Uzun yıllar Milli Gazete'de köşe yazarlığı yapan Eygi'nin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fatih Camisi'nden kaldırılarak Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek. Vefat haberi sonrası A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Mehmet Şevket Eygi’nin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sadık Albayrak, Eygi’nin hayat hikâyesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


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