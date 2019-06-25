Saadet Partisi'nde şok istifa | Video

23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçimlerini CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazanması Saadet Partisi’nde krize yol açtı. Iğdır’ın Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan partisinin İstanbul’da izlediği tutumu eleştirdi ve istifa etti. Türkan sosyal medya hesabı Twitter’dan “31 Mart’ta Saadet muhafazakar oyları bölmeseydi gerçek bir hizmet adamı muhafazakar bir demokrat kazanacaktı İstanbulu. Saadet Partisi yetkililerinin seçim kazanmak değildi derdi. Binali Beye kaybettirip CHP’yi kazandırmaktı amaçları. Tam bir hayal kırıklığı. Nerden baksan tutarsızlık” diye yazdı.
Saadet Partisi'nde şok istifa | Video25.06.2019 15:49
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