Haberler Web TV Saadet Partisi'nde şok istifa | Video

Saadet Partisi'nde şok istifa | Video

25.06.2019 15:49

23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçimlerini CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazanması Saadet Partisi’nde krize yol açtı. Iğdır’ın Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan partisinin İstanbul’da izlediği tutumu eleştirdi ve istifa etti. Türkan sosyal medya hesabı Twitter’dan “31 Mart’ta Saadet muhafazakar oyları bölmeseydi gerçek bir hizmet adamı muhafazakar bir demokrat kazanacaktı İstanbulu. Saadet Partisi yetkililerinin seçim kazanmak değildi derdi. Binali Beye kaybettirip CHP’yi kazandırmaktı amaçları. Tam bir hayal kırıklığı. Nerden baksan tutarsızlık” diye yazdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları