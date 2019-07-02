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Rusya'nın yeni füzesi dünyayı ayağa kaldırdı! (Video)

02.07.2019 16:37

Rusya Hava Kuvvetleri Kazakistan'daki Sari-Şagan poligonunda bir savunma sisteminin önleme füzesini başarıyla test etti. Füzenin ismi ise açıklanmadı.


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