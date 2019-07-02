Rusya'nın yeni füzesi dünyayı ayağa kaldırdı! (Video) 02.07.2019 16:37

Rusya Hava Kuvvetleri Kazakistan'daki Sari-Şagan poligonunda bir savunma sisteminin önleme füzesini başarıyla test etti. Füzenin ismi ise açıklanmadı.