Rusya Hava Kuvvetleri Kazakistan'daki Sari-Şagan poligonunda bir savunma sisteminin önleme füzesini başarıyla test etti. Füzenin ismi ise açıklanmadı.
Rusya'nın yeni füzesi dünyayı ayağa kaldırdı! (Video)02.07.2019 16:37
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