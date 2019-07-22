Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye ile iş birliğini genişletmeye hazırız 22.07.2019 19:25

Türkiye’nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili Rusya’dan yeni bir açıklama geldi. Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov, S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının Türkiye’de üretilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Rakiplerimizin ilişkilerimize yönelik müdahale girişimlerini başarıyla aşıyoruz. Türkiye ile havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazırız” ifadelerini kullandı.