Yol Durumu

Rusya'dan çarpıcı iddia!

29 Ağustos 2018, Çarşamba

Amerika, İngiltere ve Hollanda tarafından fonlanan sözde yardım örgütü "Beyaz Miğferliler" bu günlerde Suriye sık görünmeye başladı. Rusya'ya göre örgüt yardım adı altında Suriye'de bir depoya 2 Tır kimyasal madde getirdi.

Rusya, İdlib yakınlarında bir kimyasal saldırı mizanseni kurgulanacağını ve ABD'nin bu bahaneyle savaşı başlatacağını söylüyor.
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