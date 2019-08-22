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Rusya, insansız hava aracı ForpostR'ın ilk uçuş görüntülerini yayınladı

22.08.2019 23:44

Rusya Savunma Bakanlığı, tamamı yerli malzemelerden ve yazılımdan üretilen ForpostR insansız hava aracının ilk uçuş görüntülerini yayınladı.


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