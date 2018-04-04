Yol Durumu

Rus lider Putin Türkiye'de

03 Nisan 2018, Salı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'ya geldi. Rusya lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yapacak.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Baba Baba

Hoş geldi sefa geldi, başkaları gibi düşmanımla ile dost değil.

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cevapla 03.04.2018 15:55
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