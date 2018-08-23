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Rus kadın Antalya'da dehşeti yaşadı! Gündüz vakti gasp

23 Ağustos 2018, Perşembe

Antalya’da Rus uyruklu kadına apartman içinde biber gazı sıkarak kolundaki çantayı ve elindeki alışveriş torbasını gasp eden zanlı yakalandı. Gasp anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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