Rus kadın Antalya'da dehşeti yaşadı! Gündüz vakti gasp

Antalya’da Rus uyruklu kadına apartman içinde biber gazı sıkarak kolundaki çantayı ve elindeki alışveriş torbasını gasp eden zanlı yakalandı. Gasp anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Rus kadın Antalya'da dehşeti yaşadı! Gündüz vakti gasp23 Ağustos 2018, Perşembe
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