Rus basınından Soçi zirvesi yorumu: Suriye'deki savaşın sonunun başlangıcı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla, dördüncüsü Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 'Suriye' konulu Üçlü Zirve Toplantısı Rus basınına böyle yansıdı...
Rus basınından Soçi zirvesi yorumu: Suriye'deki savaşın sonunun başlangıcı15.02.2019 11:21
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