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Rus basınından Soçi zirvesi yorumu: Suriye'deki savaşın sonunun başlangıcı

15.02.2019 11:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla, dördüncüsü Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 'Suriye' konulu Üçlü Zirve Toplantısı Rus basınına böyle yansıdı...


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