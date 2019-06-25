Rus bakandan S-400 açıklaması: Kısa bir süre içerisinde başlayacak (Video) 25.06.2019 15:12

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik alanda iş birliğinin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, “Türkiye S-400’lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor. S-400’lerin ilk teslimatları kısa bir süre içerisinde başlayacak.” dedi.

Manturov, Rus haber ajansı İnterfaks'a yaptığı açıklamada, çok sayıda yabancı ülkenin S-400'lere ilgi duyduğunu söyledi.

Çin'in satın aldığı S-400'lerin teslimatına bir süre önce başlandığını anımsatan Manturov, "Çin'le yapılan sözleşme Nisan 2015'te imzalanmıştı ama detayları paylaşılmamıştı. Teslimat sözleşmede belirtilen takvime sadık kalınarak tamamlanacak." diye konuştu.

TÜRKİYE SAĞLAM VE TAVİZSİZ BİR DURUŞ SERGİLİYOR

Türkiye'nin S-400 alım sürecine ilişkin ABD tarafından yapılan baskıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Manturov, "Türkiye S-400'lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor." dedi.

KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE BAŞLAYACAK

S-400'lerin teslimatı konusunda gerekli tüm kararların alındığına işaret eden Manturov, "S-400'lerin Türkiye'ye ilk teslimatları kısa bir süre içerisinde başlayacak. Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik alanda iş birliği ve uygulanması olumlu yönde ilerliyor ve gerçekleşmeleri için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.