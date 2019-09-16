Suriye krizinin çözümü için Ankara'da bir araya gelen Başkan Erdoğan, Vladimir Putin ve Hasan Ruhani; ortak görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ruhani, "Suriye ile 1998 yılında imzalanan Adana mutabakatının tekrar hayata geçirilecek uygun bir durum olabilir. Bu sürecin temel yaklaşımları her zaman anlaşmazlıkların barışçıl bir çözüme kavuşmasıdır. ABD'nin Suriye'de asker bulundurması meşru değildir, ABD güçleri bir an önce bölgeyi terk etmelidir" diye konuştu..
Ruhani: ABD bir an önce Suriye'yi terk etmeli16.09.2019 19:44
- Putin: Suriye'yi nüfus alanlarına bölmek kabul edilemezdir
- Ruhani: ABD bir an önce Suriye'yi terk etmeli
- Başkan Erdoğan: Astana Platformu somut adımlar atabilen yegane girişimdir
- Alanyaspor - Fenerbahçe canlı anlatım izle
- EYT yasası çıkacak mı? Erken emeklilik yasası Meclis'e gelecek mi? İşte 16 Eylül EYT son gelişmeler (VİDEO)
- Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden sert tepki: Siyasi partinin içinde battaniyenin ne işi var?
- Kanserle mücadelenin sembol ismi Neslican Tay yoğun bakımda! Tedavi gördüğü hasteneden son dakika Neslican Tay açıklaması
- Konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranları son dakika düştü mü? 16 Eylül Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları
- Adnan Oktar hakim karşısına çıkıyor (Video)
- Bakanlık açıkladı, hepsi zehir saçıyor! Özellikle çocuklar...
- Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı! Hastaneden ilk açıklama geldi! Son sağlık durumu nasıl? (VİDEO)
- TEM'de TIR yangını (VİDEO)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.