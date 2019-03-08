Haberler Web TV Rizeli Nuriye Kaputoğlu 70'e yakın Türk'ü cezaevinden kurtardı

Rizeli Nuriye Kaputoğlu 70'e yakın Türk'ü cezaevinden kurtardı

08.03.2019 11:34

Rizeli Nuriye Kaputoğlu, Gürcistan'da tuzağa düşürülerek hapse atılan eşini kurtarmak için mücadele başlattı. Diplomatların başaramadığını başardı. Türkler'e kumpas kuran polis çetesini yakalattı. Kocasıyla birlikte 70'e yakın Türk'ü cezaevinden kurtardı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları