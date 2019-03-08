Rizeli Nuriye Kaputoğlu 70'e yakın Türk'ü cezaevinden kurtardı

Rizeli Nuriye Kaputoğlu, Gürcistan'da tuzağa düşürülerek hapse atılan eşini kurtarmak için mücadele başlattı. Diplomatların başaramadığını başardı. Türkler'e kumpas kuran polis çetesini yakalattı. Kocasıyla birlikte 70'e yakın Türk'ü cezaevinden kurtardı.
Rizeli Nuriye Kaputoğlu 70'e yakın Türk'ü cezaevinden kurtardı08.03.2019 11:34
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