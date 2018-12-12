Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye veda

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine TBMM Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye veda12 Aralık 2018, Çarşamba
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