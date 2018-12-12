Haberler Web TV Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye veda

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye veda

12 Aralık 2018, Çarşamba

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine TBMM Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları