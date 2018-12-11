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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi vuruldu!

11 Aralık 2018, Salı

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne çok sayıda ambulans sevk edildi. Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir polis memuru yakalandı. Olayla ilgili A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak olayın detaylarını A Haber'e anlattı.


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