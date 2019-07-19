RB Leipzig Galatasaray canlı anlatım izle | Hazırlık maçı 19.07.2019 17:50

RB Leipzig-Galatasaray maçına saatler kaldı. 2019-2020 sezonunun başlamasına bir ay kala yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, Almanya'nın RB Leipzig takımıyla özel maçta karşı karşıya geliyor. Peki, RB Leipzig-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2019 Leipzig GS hazırlık maçı ne zaman?

RB Leipzig-Galatasaray maçı saat kaçta? Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile mücadele edecek. Her ne kadar hazırlık maçı olsa da zorlu bir karşılaşma ekranlara gelecek. Heyecan dozu yüksek geçecek RB Leipzig-Galatasaray maçının detayları merak ediliyor. Peki, RB Leipzig-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2019 Leipzig GS hazırlık maçı ne zaman? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

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RB LEİPZİG-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RB Leipzig-Galatasaray maçı 19 Temmuz 2019 Cuma günü Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Tivoli-Neu Stadı'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma D Smart kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray, 25 Temmuz Perşembe günü ise Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

Ülkelerini 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde temsil edecek olan Senegalli Mbaye Diagne ve Cezayirli Sofiane Feghouli ise kamp kadrosunda yer almıyor.

Galatasaray'ın kamp kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

Adem Büyük, Ahmet Çalık, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Selçuk İnan, Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.