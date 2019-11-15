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Rabiz Naz’ın sır ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı!

15.11.2019 00:21

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan ve beraberindeki kişilerin Mürsel Küçükal’a Rabia Naz'ın nasıl süründüğünü zorla göstermesini istediği görüntüler de ortaya çıktı.


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