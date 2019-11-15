Rabiz Naz’ın sır ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı! 15.11.2019 00:21

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan ve beraberindeki kişilerin Mürsel Küçükal’a Rabia Naz'ın nasıl süründüğünü zorla göstermesini istediği görüntüler de ortaya çıktı.