Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan ve beraberindeki kişilerin Mürsel Küçükal’a Rabia Naz'ın nasıl süründüğünü zorla göstermesini istediği görüntüler de ortaya çıktı.
Rabiz Naz’ın sır ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı!15.11.2019 00:21
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