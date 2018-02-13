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PYD/PKK'lı teröristlerden 'sivil elbise' aldatmacası

12 Şubat 2018, Pazartesi
Rusya'nın RT kanalında yayınlanan görüntülerde PKK/PYD'nin sivil görünümlü militanları yine deşifre oldu.
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