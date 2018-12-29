Putin 2018'de en çok Başkan Erdoğan ile görüştü 29 Aralık 2018, Cumartesi

Putin'in 2018'de görüşme trafiğine bakıldığında en çok Başkan Erdoğan ile görüştüğü ortaya çıktı. Putin, Başkan Erdoğan ile 2018 yılında tam 19 kez telefonla görüştü.

