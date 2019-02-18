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PTT tanzim satışlara İstanbul'da da başladı

18.02.2019 15:41

Ulaştırma ve Altyapı Turhan'ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm.com"dan ilk olarak Ankara'da uygulamaya konulan e-Tanzim satışları, bugün itibarıyla İstanbul'da da başlatıldı.


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