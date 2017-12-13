Provokatörler yalan haberle eğitim sistemini hedef aldı
12 Aralık 2017, Salı
Cumhuriyet Gazetesi, Oda TV ve Birgün Gazetesi gibi bazı medya organlarında çıkan ‘Ortaokulda öğrencilere gelinlik ve damatlık giydirildi’ haberleri kara propaganda çıktı. Fotoğrafın Sosyal Bilgiler dersi kapsamında düzenlenen ‘Geleneklerimiz, göreneklerimiz’ konulu etkinlikte çekildiği ortaya çıktı. Öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin ortak düzenlediği etkinlikte Türk mutfağı, yemekler, tarihi yapılar ve binaların maketleri de sergilendi. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi, Oda TV ve Birgün Gazetesi gibi bazı medya organlarında yayınlanan ‘Küçükçekmece Atakent Mahallesi’ndeki Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda öğrencilere kına kıyafeti, gelinlik ve damatlık giydirilerek, öğretmenler tarafından para takıldı’ haberinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Habere konu olan fotoğrafın öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersi kapsamında ortak olarak düzenlediği ‘Geleneklerimiz, göreneklerimiz’ konulu etkinlikte çekildiği öğrenildi.
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