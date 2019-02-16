Polisten kaçtı emniyetin kapısına çarptı! 16.02.2019 09:52

Adana’da polisten kaçan alkollü sürücü İl Emniyet Müdürlüğü’nün nizamiye kapısına çarparak kaza yaptı. Sürücü alkol metreyi üflememek için kolum ağrıyor numarası yaptı.