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Polisten kaçtı emniyetin kapısına çarptı!

16.02.2019 09:52

Adana’da polisten kaçan alkollü sürücü İl Emniyet Müdürlüğü’nün nizamiye kapısına çarparak kaza yaptı. Sürücü alkol metreyi üflememek için kolum ağrıyor numarası yaptı.


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