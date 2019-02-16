Adana’da polisten kaçan alkollü sürücü İl Emniyet Müdürlüğü’nün nizamiye kapısına çarparak kaza yaptı. Sürücü alkol metreyi üflememek için kolum ağrıyor numarası yaptı.
Polisten kaçtı emniyetin kapısına çarptı!16.02.2019 09:52
- Polisten kaçtı emniyetin kapısına çarptı!
- Hadise, yerde yuvarlanmış halini Instagram’da paylaştı
- Meteoroloji'den fırtına uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? 16 Şubat hava durumu
- Metris Cezaevi'nde yangın
- İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri
- Başkan Erdoğan ile Gündem Özel | A Haber 15 Şubat 2019 Cuma
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan VAR yorumu
- Başkan Erdoğan: Ey benim Kürt kardeşim gene bu oyuna gelecek misin?
- Başkan Erdoğan'dan zillet ittifakına ilişkin açıklama
- Başkan Erdoğan'dan tanzim satış uygulamasına ilişkin açıklama:Tüm yurda yayılacak...
- Başkan Erdoğan'dan muhalefetin IMF iddialarına ilişkin açıklama
- Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı! İşte eski Türkiye'nin sağlık sistemi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.