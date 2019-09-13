Polisin bulamadığını Google Earth buldu! ​22 yıl önce ölen adam Google Earth sayesinde bulundu (Video) 13.09.2019 18:05

Google'ın konum servileri sadece yol, yön bulmak için mi kullanılıyor zannediyorsunuz? Tabi ki değil... Kimileri durduk keyif için bir servisleri geziyor. ABD'nin Florida eyaletinde bir adam Google Earth'de öyle bir şey buldu ki, yıllardır gizemini koruyan büyük bir sırrı ortaya çıkardı. İşte o olayın ayrıntıları.

Florida'daki Lantana kasabasındaki bir gece kulübünden dönen 40 yaşındaki William Moldt, arabasıyla kayıplara karışmış, nerede olduğunun bulunamaması üzerine polisler soruşturmayı durdurmuştu.

Moldt'un kayıplara karıştığı bölgede yer alan Wellington kasabasının eski sakinlerinden biri, Google'un ayrıntılı uydu görüntülerini sağladığı Google Earth'te bölgeyi araştırırken bir gölün içinde bir aracın bulunduğunu fark etti.

Arazinin yeni sahibi kendi drone'uyla da gölde bir araba olduğunu görüntüleyince durumu polise bildirdi. Bir hafta sonra da bu kalıntıların Moldt'a ait olduğu ortaya çıktı.

ABD'deki sonuçsuz kapatılan kayıp dosyalarına dair online bir veritabanı olan Charley Project, "arabanın 2007 yılından beri Google Earth'teki uydu görüntülerinde açık bir şekilde yer aldığını ancak bu zamana kadar kimsenin fark etmediğini" belirtti.

İlk soruşturma sırasında ise bunun gerçekleşmiş olabileceğine dair bir kanıt bulunmuyordu.

Polis sözcüsü Therese Barbera ise yıllar önce ne olduğuna dair tam olarak bir bilgiye ulaşamayacaklarını vurguladı.

Ailesine Moldt'un kalıntılarına ulaşıldığının bilgisi iletildi.