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Polis kalkanına kafa atan HDP'li Ayşe Sürücü alay konusu oldu!

17.11.2019 10:41

Şanlıurfa’daki İçişleri Bakanlığı’nın kayyum atamasını protesto etmek isteyen HDP’lilerden HDP’li vekil Ayşe Sürücü, polislerin kalkanına adeta kafa attı. Kalkandan geri sekip baygınlık geçiren Sürücü, sosyal medyada alay konusu oldu.


HDP Şanlıurfa İl Örgütü'nün kayyım protestosuna müdahale eden polisler, aralarında HDP İl Eş başkanlarının da bulunduğu 5 ismi gözaltına aldı. Müdahaleden rahatsız olan HDP'li vekil Ayşe Sürücü, polise karşılık vererek kalkanına kafa attı. Yaptığı hareketle olay olan vekil sosyal medyada tiye alındı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU!
Aralarında HDP Milletvekili Ayşe Sürücü ve partililerin bulunduğu gruba, polis müdahale etti. Müdahaleye tepki gösteren HDP'li Sürücü, polis kalkanına kafa attı. O anlar anbean kameralara yansıdı. Sosyal medyada kafa atmasıyla Trend Topic olan HDP'li vekil, aynı zamanda alay konusu oldu.

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