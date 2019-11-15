Polis amirinden olay çıkaran HDP'li vekil Ayşe Sürücü için efsane talimat: Süpür süpür 15.11.2019 15:30

Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik'in gözaltına alınmasının ardından belediye binasına gelen HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, Ayşe Sürücü'yü belediye binası önünde uzaklaştırmaya çalıştı. Sürücü bölgeden ayrılmamakta ısrar edince polis tarafından uzaklaştırıldı. Bu sırada bir polisin, görev arkadaşlarına "Süpür, süpür" diye talimat verdiği duyuldu.

HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınmasının ardından belediye binasında arama yapan polisler binaya giriş çıkışı yasakladı.

Belediye binasının önüne gelen HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, polis barikatını geçip belediye binasına girmek istedi. Polis, Sürücü'nün içeriye girmesine izin vermeyince kısa süreli gerginlik yaşandı.

"SÜPÜR, SÜPÜR" TALİMATI

Polis, Sürücü ve yanındakilerin belediye önünden ayrılmasını istedi. Ayşe Sürücü bölgeden ayrılmamakta ısrar edince polis tarafından uzaklaştırıldı. Bu sırada bir polisin, görev arkadaşlarına "Süpür, süpür" diye talimat verdiği duyuldu.

SABAH GÖZALTINA ALINDI

HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, HDP'li Hatice Çevik'i sabah saatlerinde evinde gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Çevik, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



