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Polatlı'da soğan depolarına denetim

20 Kasım 2018, Salı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekiplerince, soğan fiyatlarındaki spekülatif hareketlilik nedeniyle, Polatlı'da toptancı hali, soğan depoları ve nakliye kamyonları denetlendi.


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