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Plajda olay yaratan görüntüler! Beş kadın bir erkek çırılçıplak yakalandı (Video)

18.07.2019 17:29

Tayland'da ilginç bir olay yaşandı. Tayland'ın ünlü turistik adası Krabi'deki bir plajda gece yarısı bir grup çıplak turist yakalandı. Gece yarısı plajda olanları görenler hemen polisi aradı. Yaşları 17 ila 20 arasında değişen grup, yerel halk tarafından videoya kaydedildi. İşte o görüntüler...


Tayland'ın ünlü turistik adası Krabi'deki bir plajda gece yarısı bir grup çıplak turist yakalandı. Gece yarısı plajda çıplak gezinip denizde oyun oynayan çıplak turistleri görenler hemen polisi aradı. Yaşları 17 ila 20 arasında değişen turistlerden beşi kadın ve biri erkekti. Aralarında İngiliz, İspanyol, Japon ve Avustralya vatandaşları vardı. Yerel halk, gece yarısı sahilde çırılçıplak yürüyen turistleri videoya kaydetti. Polis, çırılçıplak gezen grubu gözaltına aldı. Gözaltına alınırken gruptakilerin elleriyle mahrem bölgelerini kapatması dikkat çekti.

Karakola götürülen turistlere halka açık alanda çıplak dolaşmaktan 16'şar dolar ceza verildi. Polis, grupta sekiz kişinin bulunduğunu, altısının çırılçıplak denize gittiğini söylüyor. Çıplak yakalanan turistlerin özür dilediği de gelen bilgiler arasında.

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