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PKK'ya 11 ayda büyük darbe tam 2304 terörist öldürüldü

09 Kasım 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarihin en ağır darbelerini alacaklar" dediği bölücü örgüt için 11 aylık rakamlar açıklandı. Hükümetten gelen açıklamada 11 ayda 2 binin üzerinde hainin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamayı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli yaptı.
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